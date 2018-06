Einbrecher dringen in BHS-Baumarkt ein

Nachrichten Sehnde - Einbrecher dringen in BHS-Baumarkt ein Der BHS-Baumarkt an der Peiner Straße ist Ziel eines Einbruchs gewesen. Unbekannte zertrümmerten dort mit einem Gullydeckel die Verglasung im Eingangsbereich. Sie machten reichlich Beute.

Einbruch in den Baumarkt an der Peiner Straße in Sehnde. Quelle: Symbolbild