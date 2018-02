Rat plant Sondersitzung über Assewasser

Sehnde. Die geplante Einleitung von Wasser aus der Schachtanlage Asse II ins stillgelegte Bergwerk Friedrichshall wird in Kürze noch einmal in der Politik ausführlich diskutiert. Der niedersächsische Umweltminister Olaf Lies (SPD) habe, wie schon sein Vorgänger Stefan Wenzel (Grüne) im Oktober, einem Gespräch zugestimmt. Es soll am am 28. Februar stattfinden. Das teilt die Bürgerinitiative „Assewasser – Nein Danke“ mit. Auch der Rat will sich in einer Sondersitzung am 13. März nochmals mit dem Thema befassen, obwohl er die Einleitung in einer gemeinsamen Resolution im Dezember bereits abgelehnt hatte.

Hintergrund ist, dass Bürgermeister Carl Jürgen Lehrke bei einem von der Sehnder Landtagsabgeordneten Silke Lesemann (SPD) vermittelten Gespräch mit Lies im Januar erreicht hatte, dass die Stadt bis zum 15. März eine Stellungnahme abgeben darf. Das sei ein freiwilliges Angebot des Ministers, denn eine Beteiligung der Kommune sei nach dem Bergrecht nicht vorgesehen, sagte Lehrke in der jüngsten Ratssitzung. Eine parlamentarische Debatte im Landtag sei deshalb nicht zu erwarten, ergänzte Lesemann. Wolfgang Ostermeyer (AfD) appellierte an die Ratsmitglieder, den politischen Einfluss ihrer Parteien im Landtag geltend zu machen.

In der Ratssitzung hatte BI-Sprecher Bernd Nieding nachgehakt, ob „ein Schulterschluss“ zwischen der Bürgerinitiative und der Stadt möglich sei. Viele Sehnder hätten Angst vor gesundheitlichen Folgen und befürchteten einen Wertverlust ihrer Grundstücke sowie einen Imageverlust für die „Familienstadt Sehnde“. Lehrke versprach, dass man die BI, wo es gehe, einbinden wolle.

Günter Pöser (Grüne) machte den Aktivisten aber wenig Hoffnung, selbst etwas bewirken zu können: „Die Möglichkeiten des Rates sind ausgeschöpft, wir können uns nur solidarisch zeigen“, sagte er. Ebenso wie einige andere Ratsmitglieder zollte er der BI aber seinen Respekt, das Thema in der Öffentlichkeit wachzuhalten.

Von Oliver Kühn