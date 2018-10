Ilten

Ein 46 Jahre alter Patient, der am Mittwoch aus dem Klinikum Wahrendorff in Ilten verschwunden war, ist am Sonntagnachmittag wohlbehalten in Lehrte gefunden worden.

Am 24. Oktober gegen 14.30 Uhr war der türkischstämmige Mann zum letzten Mal von Pflegekräften in Ilten gesehen worden. Er war nach einem genehmigten Ausgang nicht in die Unterkunft zurückgekehrt.

Da der Patient des psychiatrischen Krankenhauses auf Medikamente angewiesen ist, fahndete die Polizei seit Sonntagmittag mit einem Foto nach dem Vermissten. Alle polizeilichen Ermittlungen und auch Suchmaßnahmen – unter anderem war ein Personensuchhund, ein sogenannter Mantrailer, zum Einsatz gekommen – waren zuvor ohne Erfolg geblieben.

Am Ende waren es aber Familienangehörige, die den Vermissten am Sonntag gegen 16.30 Uhr in einer Spielhalle im Lehrter Stadtgebiet entdeckten, teilte die Polizeidirektion Hannover am Abend mit. Die Familie habe den Mann in ihre Obhut genommen.

