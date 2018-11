Sehnde Sehnde - Rethmarer Politiker warten auf den Fußweg Die Stadt müsse die Vorhaben für Rethmar nicht nur bewilligen, sondern auch umsetzen, fordert Ortsbürgermeister Matthias Jäntsch. Dazu gehöre etwa der Fußweg an der Südseite der B 65 Richtung Evern.

Der Ortsrat Rethmar mahnt den längst beschlossenen Fußweg an der B65 von der Straße Osterkamp in Richtung Evern an. Quelle: Oliver Kühn