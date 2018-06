Rethmar

Rund 100 Einsatzkräfte der örtliche Ortsfeuerwehr versuchen derzeit, einen Großbrand in einer Scheune in Rethmar zu löschen. Inzwischen hätten die Brandbekämpfer die Lage im Griff, berichtet Stadtfeuerwehr-Sprecher Chris Rühmkorf. Er schätzt, dass das Feuer gegen 13 Uhr gelöscht ist. Menschen seien nicht zu Schaden gekommen.

Anwohner bemerken Brand

Wie das Feuer in einer Hobbywerkstatt in der Scheune ausbrechen konnte, ist bislang nicht geklärt. Am Sonnabendmorgen hatten die Anwohner das Feuer in der Straße An der Kirche bemerkt und die Feuerwehr informiert. „Als wir eintrafen stand das Gebäude bereits in Flammen“, sagt Rühmkorf. Die Einsatzkräfte konnten ein Übergreifen des Feuers auf zwei benachbarte Wohnhäuser gerade so verhindern. Ein nahestehendes Haus habe aber dennoch leichte Schäden davon getragen.

Zur Galerie Großbrand in Rethmar: Eine Hobbywerkstatt in einer Scheune ist in Flammen aufgegangen. Menschen kamen nicht zu Schaden.

Wie Rühmkorf berichtet, hatten die Feuerwehren mit der Wasserversorgung zu kämpfen. Die Hydranten in Rethmar hätten nicht genug Wasser geliefert. Daher habe man eine Leitung zum Mittellandkanal legen müssen.

Von sp