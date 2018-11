Sehnde

Das nennt man einen gefährlichen Eingriff in den Straßenverkehr: Unbekannte haben von den Felgen eines VW Golf GTI bis auf eine alle Schrauben abmontiert. Das Fahrzeug war am Wochenende in der Albert-Schweitzer-Straße in der Sehnder Kernstadt abgestellt. Als der Fahrer am Montagmorgen losfuhr, bemerkte er nach einer kurzen Strecke ein klapperndes Geräusch und ein Wackeln der Räder. Daraufhin stoppte er sofort und stellte fest, dass an sämtlichen Felgen nur noch eine Schraube vorhanden war. Die übrigen waren ganz offensichtlich entfernt worden und wurden später auf dem Parkplatz gefunden. Um weitere Schäden oder Gefahren zu vermeiden, musste der Golf abgeschleppt werden. Die Polizei Lehrte bittet in diesem Zusammenhang um mögliche Zeugenhinweise unter Telefon (05132) 8270.

Von Oliver Kühn