49 Handglocken erklingen in St. Ulrich

Sehnde Sehnde - 49 Handglocken erklingen in St. Ulrich Adventskonzerte gibt es zahlreiche. Nur selten zu hören sind allerdings weihnachtliche Weisen, die auf Handglocken gespielt werden. Ein guter Grund, sich am 7. Dezember in nach Haimar zu begeben.

Der Handglockenchor Hannover gibt am 7. Dezember ein Konzert in St. Ulrich in Haimar. Quelle: privat