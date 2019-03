Hannover

Bei einem Brand in einem Einfamilienhaus in Sehnde ist am Sonntagabend ein größerer Schaden entstanden. Die Ursache für das Feuer ist noch unklar. Die Feuerwehr war gegen 17 Uhr zu dem Einfamilienhaus in der Breite Straße gerufen worden. In einem Zimmer im Dachgeschoss war Feuer ausgebrochen. Die Bewohner hatten sich nach Angaben der Feuerwehr, rechtzeitig in Sicherheit bringen können. Ein Sohn der Familie hatte noch vergeblich versucht, die Flammen mit einem Gartenschlauch zu bekämpfen. Verletzt wurde niemand.

Die Feuerwehr hatte die Flammen schnell unter Kontrolle. Die Einsatzkräfte mussten aber Teile des Daches abdecken, um alle Glutnester bekämpfen zu können. Die Kriminalpolizei wird in den kommenden Tagen mit der Suche nach der Brandursache beginnen. Wegen des Feuerwehreinsatzes war die Breite Straße zeitweise komplett gesperrt. Es kam zu Behinderungen.

Von tm