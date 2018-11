Sehnde

Glühwein, Zuckerwatte, Crêpes, Karussells, gebrannte Mandeln und der Weihnachtsmann: Überall in Sehnde öffnen wieder die Weihnachtsmärkte. Wo Sie sich während der Adventszeit in Weihnachtsstimmung bringen können, zeigen wir Ihnen hier auf einen Blick.

Sehnder Weihnachtsmarkt an der Kreuzkirche

Sonnabend, 1. Dezember 2018, von 14 bis 20 Uhr.

Der Weihnachtsmarkt in Sehnde bietet einen schönen Adventssamstag mit nostalgischem Kinderkarussell, Musik und allerlei Ständen zum Stöbern und Schlemmern. Auch der Nikolaus hat sich angekündigt.

Der Martinimarkt in Bolzum

Donnerstag, 15. November 2018, von 14 bis 20 Uhr.

Auf dem traditionellen Martinimarkt in Bolzum an der Marktstraße bieten Hobbykünstler und Vereine Stricksachen, Blumenkränze, Weihnachtsdekorationen und vieles mehr an. Außerdem gibt es hausgemachte Kuchen, Feuerzangenbowle und Bratwurst. Höhepunkte sind die Tombola und das Kinderkarussell.

Rethmar: Weihnachtsmarkt rund um die St.-Katharinen-Kirche

Sonntag, 9. Dezember 2018, von 13 bis 20 Uhr.

Als Mittelpunkt steht zwischen Pfarrhaus und Kirche ein festlich geschmückter Weihnachtsbaum. Aber was ist ein Weihnachtsmarkt ohne Glühwein und die vielen winterlichen Speisen? Deshalb wird es Glühweinstände, Bratwurstzelte, Kaffee und Kuchen geben, auch Bier und andere Kaltgetränke werden ausgeschenkt. Kunstgewerbliche Stände und Kulinarisches runden das Konzept ab. Spiel und Spaß für Kinder mit Stockbrot, Kinderbasteln und dem Weihnachtsmann höchstpersönlich werden auf dem Weihnachtsmarkt dabei sein.

Wirringen: Weihnachtsmarkt auf dem Hof Spörr

Sonnabend, 1. Dezember 2018, von 15 bis 18 Uhr.

Auch in Wirringen können sich die Sehnder in Weihnachtsstimmung bringen. Der kleine Markt auf dem Hof Spörr, Wirringer Straße 12, öffnet direkt gegenüber der Kirche und verspricht alles, was es für ein gemütliches Adventswochenende braucht.

Wassel: Weihnachtsmarkt am Feuerwehrhaus

Sonntag, 16. Dezember, ab nachmittags.

Zwischen Feuerwehr und Pfarrhaus wird es an zahlreichen Verkaufsständen Dekoratives, Glühwein, heißen Kakao und viele Leckereien für Groß und Klein geben.

Höver: Weihnachtsmarkt am Schützenhaus

Sonnabend, 1. Dezember 2018, ab 14.30 Uhr.

Der Weihnachtsmarkt wird wieder rund ums Schützenheim in Höver stattfinden. Dieses Jahr auch das letzte Mal vor dem Umbau auf dem Schul- und Pausenhof der Grundschule. Besucher dürfen sich adventliche Leckereien, Handarbeiten, Selbstgebasteltes jeglicher Art freuen. Für Musik ist auch gesorgt.

(Hinweis: Es liegen noch nicht alle Termine vor. Diese Liste wird fortlaufend ergänzt.)

Von Julia Polley, Leonie Oldhafer und Anna Beckmann