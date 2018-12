Sehnde

Neubaugebiete scheinen auf Diebe eine große Anziehungskraft zu haben: Jetzt sind Einbrecher im Neubaugebiet „Kleines Öhr“ am nördlichen Sehnder Stadtrand an einem Tag gleich in drei Rohbauten eingebrochen. Es ist damit der dritte Fall seit April. Die Taten haben sich nach Angaben des Polizeikommissariats Lehrte zwischen Montagabend, 21 Uhr, und Dienstagmorgen, 8 Uhr, zugetragen, möglicherweise von den selben Unbekannten. In allen drei Fällen hatten die Diebe jeweils die Garagen- oder Nebentüren zu den noch unbewohnten Einfamilienhäusern in der Straße Vor der Ohe aufgehebelt. Dabei haben sie Werkzeug im Wert von mehreren Tausend Euro erbeutet, darunter etwa einen professionellen Hochdruckreiniger.

Im April hatten Unbekannte aus einem Rohbau 29 Eimer mit je 25 Kilo Fassadenputz im Wert von rund 3000 Euro gestohlen. Da das Diebesgut ein Gewicht von fast einer Dreivierteltonne hatte, müssen die Unbekannten mit einem Fahrzeug vorgefahren sein – ähnlich wie in den aktuellen Fällen. Obwohl schon einige Häuser bewohnt sind, sei für die Anwohner kaum zu erkennen, ob es sich bei den vielen Bauaktivitäten dort um berechtigte Bauherren oder um Diebe auf Beutetour handele, sagte ein Polizeisprecher. Im Oktober hatten Unbekannte aus einem Rohbau die Putzmaschine einer Firma im Wert von 6500 Euro mitgehen lassen, nachdem sie die Terrassentür aufgehebelt hatten.

Die Polizei Lehrte bittet mögliche Zeugen, sich unter Telefon (0 51 32) 82 70 bei ihr zu melden.

Von Oliver Kühn