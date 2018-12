Alferde

Trotz der zwei Stoppschilder und einer Haltlinie vor der Kreuzung fuhr laut Polizei gegen 10.55 Uhr eine 19-Jährige in einem Skoda Citigo auf der Kreisstraße 204 aus Richtung Adensen kommend einfach geradeaus weiter in Richtung Hallerburger Straße. Dabei übersah die junge Frau aus Elze einen von rechts aus Richtung Eldagsen auf der Landesstraße 461 kommenden Mercedes A-Klasse. Am Steuer: eine 66-jährige Autofahrerin aus Pattensen. Beifahrerin war eine 47-Jährige aus Eldagsen. Beide Frauen waren in Richtung Wülfingen unterwegs. Die 19-Jährige prallte mit ihrem Auto frontal in die Fahrerseite des vorfahrtsberechtigten Mercedes. Alle drei Insassen zogen sich leichte Verletzungen zu und wurden von den Besatzungen von zwei Rettungswagen in umliegenden Kliniken gebracht.

Ein Mitarbeiter der Straßenmeisterei Ronnenberg räumte die unzähligen Trümmer der Wagen von den Fahrbahnen. Eine Spezialfirma beseitigte die aus den Wracks auf die Fahrbahnen ausgelaufenen Betriebsstoffe.

Von Bernhard Herrmann