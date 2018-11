Springe Springe - Lidl-Ausbau: Politik verschiebt Beschluss Soll der Lidl-Markt seine Verkaufsfläche von derzeit 800 auf 1240 Quadratmeter erweitern dürfen und dafür der Flächennutzungsplan geändert werden? Eine Entscheidung darüber stand am Dienstag im Planungsausschuss an. Dessen Mitglieder haben den Beschluss allerdings vertagt.

Der Discounter Lidl will die Verkaufsfläche der Filiale Am Kalkwerk um 50 Prozent steigern. Ob dies dem restlichen Einzelhandel eher schadet, will der Planungsausschuss nicht allein entscheiden. Quelle: Ralf T. Mischer