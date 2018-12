Springe

„Es sind viel mehr Besucher gekommen als erwartet. Die Stimmung war immer toll. Und viele Besucher bieten ihre Hilfe für den Fall an, dass es eine Wiederholung gibt.“ Und die ist gar nicht so abwegig.

Das Familiencafé war von vornherein auf lediglich zehn Öffnungstage zwischen dem ersten und dem dritten Advent ausgelegt – eine sogenannte Pop-up-Aktion, die Familien in der Vorweihnachtszeit zum Innehalten und Durchschnaufen einladen sollte. Gerade die Gruppe der 25- bis 40-Jährigen kommt bei den üblichen Angeboten der Gemeinde zu kurz, hatte die Diakonin zuvor immer wieder in Gesprächen gehört. Zum Missionieren war der Treffpunkt trotzdem nicht gedacht: „Es geht um einen Raum für Begegnungen.“

In das eigentlich leer stehende Geschäft in der unteren Burgstraße kamen an jedem Café-Vormittag durchschnittlich zehn Kinder mit ihren Eltern, an jedem Nachmittag waren es 20 bis 30 Kinder plus Mütter oder Väter. „Einmal saßen wir nur zu dritt hier. An einem Nachmittag Anfang dieser Woche kamen dafür 80 Besucher“, fasst Zimmermann zusammen.

Die meisten Gäste seien mit Freunden gekommen. „Es gab aber auch die, die alleine in der Tür standen und sich über einen Gesprächspartner freuten.“

Bleibt das Experiment einmalig? „Ich könnte mir schon eine Wiederholung vorstellen“, sagt Zimmermann. „Wer Ideen hat, kann mich gerne nach der Weihnachtszeit im Januar ansprechen.“ Mütter hätten vorgeschlagen, einen Elternverein zu gründen oder ein Konzept zusammen mit einem anderen Café oder einem Seniorenheim zu erstellen. Zimmermann ist überzeugt: „Der Bedarf für ein Familiencafé ist da.“

Reizen würden sie aber auch Pop-up-Aktionen für andere Zielgruppen; etwa eine lediglich zwei Wochen geöffnete Kneipe irgendwo in der Innenstadt oder eine spontane Show auf dem Marktplatz. „Mit den Erfahrungen von diesen zwei Wochen würde ich auch an so etwas entspannt rangehen.“

Die Kleine Pause ist am Freitag zum letzten Mal geöffnet. Am Vormittag steht die Tür von 9.30 bis 12 Uhr offen, am Nachmittag darf von 15 bis 18 Uhr ausgiebig gequatscht und gespielt werden. Am Wochenende wird das Café dann wieder ausgeräumt – und in der Innenstadt gibt es einen alten, neuen Leerstand mehr.

Von Marita Scheffler