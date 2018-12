Springe

Bei der Bank hatte er behauptet, er sei bei einer Firma aus Emden angestellt, und hatte drei – gefälschte – aktuelle Lohnabrechnungen vorgelegt. Tatsächlich arbeitete er aber zu dieser Zeit nicht bei dieser Firma und bezog vielmehr Arbeitslosengeld 1 (ALG 1). Einen neuen Arbeitsvertrag mit dem Unternehmen konnte er erst zwölf Tage später abschließen.„Ich brauchte dringend Geld, ich wollte aber niemandem schaden“, erklärte der Mann. Er sei sich sicher gewesen, dass er in wenigen Tagen wieder arbeiten würde. Und auch wenn es nicht mit dem Arbeitsvertrag geklappt hätte, wollte er die monatlichen Raten auf jeden Fall aus dem ALG 1 begleichen.

34-Jähriger arbeitet wieder

„Ich hätte die monatliche Rate auch ohne Job bezahlt“, sagte der 34-Jährige, der inzwischen in unbefristeter Stellung arbeitet. Bereits in der Vergangenheit hatte der Mann einen Kredit in Anspruch genommen und die Raten stets pünktlich beglichen. Entsprechende Belege legte sein Verteidiger dem Gericht vor.

Mit dem Wissen, dass der Mann zu jener Zeit kein Einkommen, sondern Arbeitslosengeld erhalten habe, hätte er keinen Kredit bekommen, erklärte ein Mitarbeiter der Bankfiliale in seiner Zeugenaussage. Er hatte den Antrag des Hannoveraners im Juli letzten Jahres bearbeitet und dann an eine kooperierende Kreditbank weitergeleitet. Dort habe es zunächst grünes Licht gegeben, denn der Mann hatte keinen negativen Schufa-Eintrag.

Wenige Tage später allerdings sei der Antrag auf den Sofortkredit doch abgelehnt worden. Ein Grund sei ihm damals nicht genannt worden, berichtete der Bankmitarbeiter.

Bereits einige Tage vor seinem Versuch, in Springe an Geld zu kommen, hatte es der Mann bei einer Tagesbank versucht – und war auch dort gescheitert. Deshalb ist der Hannoveraner bereits von einem anderen Gericht zu 40 Tagessätzen verurteilt worden.

Zu Geldstrafe verurteilt

Für seinen zweiten Versuch kassierte der 34-Jährige nun noch einmal eine Geldstrafe. Die Strafrichterin verurteilte ihn zu 40 Tagessätzen à 40 Euro. Weil aber die Taten zeitlich nah zusammenlagen und das andere Urteil bereits vollstreckt ist, gab es für den Angeklagten einen Härteausgleich – und seine Geldstrafe wurde auf 20 Tagessätze abgesenkt.

Der 34-Jährige entschuldigte sich vor Gericht für sein Verhalten.

Von Anne Brinkmann-Thies