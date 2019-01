Springe

Das glaubt Ordnungsamtschef Karsten Kohlmeyer aber nicht. „Wenn die Brote vergiftet wären, hätten wir tote Tiere, und die haben wir hier nicht.“

Wie die Leserin, die ihren Namen nicht in der Zeitung lesen möchte, berichtet, seien die Brotlaibe sogar noch weich gewesen. Zahlreiche Brötchen würden immer wieder dort liegen. Daraufhin habe sie die Stadt über das Problem informiert. „Aber was will man machen, wenn man den Verursacher nicht erwischt. Wüssten wir, wer es ist, könnten wir das Gespräch suchen, dass die Brote da nicht hingehören“, so Kohlmeyer. Vielleicht habe der Unbekannte zu dieser Jahreszeit auch eine gute Absicht gehegt und möglicherweise gedacht, Nahrung für Vögel bereitzustellen. „Aber tatsächlich wird das eher von Ratten bevorzugt, da muss man ihn oder sie aufklären. Wir können nur aufrufen, das bitte nicht zu tun.“

Die Stadt selbst hat einen Jahresvertrag mit einer Schädlingsfirma abgeschlossen, die Kohlmeyer nun informieren will. Die Mitarbeiter könnten dann dort Köder auslegen. Pro Quartal zahlt die Stadt für die Schädlingsbekämpfung 806 Euro – beim Abwasserbetrieb sind die Kosten dreimal so hoch. Die Firma ist zuständig für die Wasserläufe und Ufer sowie die Kanalisation. „Schädlinge sind ein Problem, das händelbar ist, wenn man am Ball bleibt, das ist nichts Ungewöhnliches.“ Die Nager halten sich besonders gern in der Kanalisation, aber auch in Gewässerläufen und Straßengräben auf.

Von Saskia Helmbrecht