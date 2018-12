Springe Springe - Springe bekommt wieder einen Neujahrsempfang Etliche Ortsteile haben bereits seit Jahren einen, in der Kernstadt soll es ihn im kommenden Jahr erstmals wieder geben: Mit einem Neujahrsempfang möchte der Ortsrat um Bürgermeister Karl-Heinz Friedrich Danke sagen.

Die Einladungsbriefe gehen in dieser Woche an die Empfänger: Ortsbürgermeister Karl-Heinz Friedrich und sein Ortsrat wollen am 16. Februar mit engagierten Springern anstoßen. Quelle: Foto