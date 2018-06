Der Einzelhandel in der City ist sauer auf Umleitungsmanagement der Stadt. Wegen der Baustellen habe es drastische Kundenrückgänge gegeben. Schilder schrecken die Autofahrer ab, dabei könne man sehr wohl mit dem Auto in die Innenstadt fahren. Die Händler fordern die Stadt in einem dringenden Appell zum Handeln auf.