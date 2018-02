Die an vielen Stellen schadhafte Calenberger Straße soll nach Wunsch des Ortsrats Gestorf schnellstmöglich saniert werden. Damit auch ein Verkehrsspiegel an der Einmündung von der Hannoverschen in die Calenberger Straße installiert werden kann, will sich Ortsbürgermeister Eberhard Brzeski direkt an Minister Bernd Althusmann wenden.