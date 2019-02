Nachrichten Springe - Springe bleibt Großbaustelle Für die neue Fernwärme-Trasse müssen ab März zahlreiche Straßen gesperrt werden. In vier Teilabschnitten wird bis 2020 gebuddelt, Anwohner und Märkte bleiben aber erreichbar.

An der Rosenstraße laufen die Arbeiten seit gut einem Jahr (Bild oben). Die Rohre sollen die Fernwärme vom Betriebshof der Stadtwerke an der Rathenaustraße (oben auf der Karte rechts) quer durch die Stadt bringen: Die blauen Linien zeigen, welcher Bereich Ende 2020 ans Netz gehen soll. Der Großteil der Trasse muss in den nächsten Monaten verlegt werden Quelle: Foto/Grafik: Modler/Storch/Pape