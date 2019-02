In der großen Binos-Werkhalle an der Industriestraße tut sich gerade eine Menge: Das Familienunternehmen, das in Springe 80 Mitarbeiter beschäftigt, erschließt neue Absatzmärkte in Skandinavien. Überdies stellt der Maschinen- und Anlagenbauer vermehrt Fachkräfte am Firmensitz in Springe ein – die Geschäfte laufen offenbar gut.