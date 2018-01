FDP-Politiker Nagel fordert Solidarität mit Eldagser Regiobus-Betriebshof

Springe. Der FDP-Regionsabgeordnete Klaus Nagel hat in Sachen Regiobus-Betriebshof Eldagsen seinen Hinweis auf die Mehrheitsfraktion von SPD und CDU in der Regionsversammlung verdeutlicht: Dort werde über die Beibehaltung des Standorts entschieden – und nicht bei Regiobus oder in der Region. Die Regionsversammlung wiederum beauftragt ihre Mitglieder des Regiobus-Aufsichtsrates mit der entsprechenden Entscheidung. „Die entscheidende Rolle in beiden Gremien liegt in den Händen der SPD-CDU-Mehrheit“, verdeutlicht Nagel.

SPD-Ratsfraktionschef Bastian Reinhardt hatte in einem E-Mail-Verteiler auf einen entsprechenden Hinweis Nagels ungehalten reagiert – und eingefordert, alle Politikvertreter sollten in der Sache an einem Strang ziehen. Auch Nagel fordert nun die „Solidarität der Springer Parteien“ und will gemeinsam die Regionsabgeordneten aus den beiden entscheidenden Gremien sowie auch die Arbeitnehmervertreter im Aufsichtsrat ansprechen. „Aber auch die Springer Bürger – besonders aus Eldagsen – sollten aktiv werden.“

Den Kontakt zu Politik und Aufsichtsrat will auch Bürgermeister Christian Springfeld suchen, der außerdem mit dem SPD-Regionsabgeordneten und Ratsherrn Eberhard Brezski an einer Resolution zum Standorterhalt arbeitet. Breszki selbst hatte sich in der Debatte auch schon an den Regions-Verkehrsdezernenten Ulf-Birger Franz gewandt, der ebenfalls einen Platz im Aufsichtsrat hat.

Von Christian Zett