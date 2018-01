Die FDP will die Abschaffung der Straßenausbaubeiträge erstreiten. Als Oppositionspartei spricht sie sich im Landtag gegen die „wiederkehrenden Beiträge“ aus, in Springe anders als in anderen niedersächsischen Kommunen dicht vor der Einführung stehen. Der FDP-Regionsabgeordnete Klaus Nagel sieht sich von Bürgermeister Christian Springfeld und CDU-Vize-Ministerpräsident Bernd Althusmann unterstützt.