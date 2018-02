„Viele Eisen im Feuer“ habe man in Völksen, sagt Clemens Gebauer, Vize-Rathauschef. Man könnte auch sagen: So recht wollen sie bislang nicht gelingen, die Anstrengungen um weitere Betreuungsplätze. Dabei ist der Bedarf in Krippe, Kita und Hort kaum irgendwo im Stadtgebiet so groß wie hier: Nach Völksen zieht es immer mehr junge Familien, Bauplätze sind gefragt. Und Kita-Plätze sind knapp. Ein Überblick über Chancen, Misserfolge und Lichtblicke.