Nachrichten Springe - Kalte Küche für ein Kita-Kind Weil eine Mutter die neuen Vertragsbedingungen für die Essenpauschale im Kindergarten nicht akzeptieren wollte, erhielt ihr Kind nur eine kalte Mahlzeit. Das DRK besteht jedoch auf der Regelung.

So wie hier in der Kita Wiehbergstrasse in Hannover gehört die warme Mahlzeit auch in den DRK-Kitas in Springe zum Betreuung – aber offenbar nur für Kinder, deren Eltern die neuen Verträge akzeptieren. Quelle: Michael Wallmueller