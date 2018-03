In Springe ist die Zahl der Wohnungseinbrüche von 44 in 2016 auf 85 Delikte in 2017 gestiegen. In diesem Jahr werden jedoch deutlich weniger Einbrüche erwartet. Betrugsmaschen kommen immer häufiger, Sachbeschädigungen und Körperverletzungen seltener vor. 66,35 Prozent aller Straftaten werden aufgeklärt – mehr als im Landesdurchschnitt.