Vor den Feiertagen – nach den Feiertagen. Und ums lange Silvester-Wochenende herum: An der Osttangente sind momentan nicht nur die Parklücken knapp, sondern auch die Autoschlangen lang. Ändern wird sich an der Parksituation zu Stoßzeiten und an der Verkehrsregelung an Springes Einkaufs-Hot-Spot so schnell nichts.