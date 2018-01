Die Post schließt ihren bisherigen Standort in der Fünfhausenstraße: Sowohl der Schalter als auch die Postbank-Filiale werden am 21. März aufgelöst. Wer anschließend Briefmarken benötigt oder ein Paket auf den Weg schicken möchte, muss zu „Büro & Co“ am Niederntor ausweichen.