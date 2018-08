Nachrichten Springe - Rewe will Innenstadt-Umbau retten Der Konzern hat seine Pläne noch nicht aufgegeben, in einen Markt in Springes Zentrum zu investieren – und lädt Stadt und Investoren zu Gesprächen ein.

Bis zum Frühjahr 2013 war Rewe in Springe vertreten – damals schloss das Unternehmen den Markt am Nordwall. Jetzt will der Konzern unbedingt zurück in die Kernstadt. Und versucht, das abgesagte Millionenprojekt doch noch zu retten. Quelle: Richter