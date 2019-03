Nachrichten Springe - Springfeld besteht auf Schließung der Bürgerbüros Bürgermeister Christian Springfeld beharrt darauf, die Bürgerbüros in den Ortsteilen zu schließen – gegen den Willen der Ortsräte. Er hält den Fahrdienste weiter für praktikabel – will aber auch das Konzept Bürgerkoffer prüfen lassen

Sollten die Ortsteile auf ihren Bürgerbüros bestehen, müsste das Personal in der Hauptstelle in Springe verringert werden – oder es müssten Mehrausgaben in Höhe von 200 000 Euro für Personal eingeplant werden. Quelle: Ralf T. Mischer