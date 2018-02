In Bennigsen rollen für Kanal- und Straßensanierungen auch in diesem Jahr die Bagger an. Für ein neues Trennsystem werden sowohl die Ahorn-, als auch die Carl-Diem-Straße erneuert. Zudem sollen die Hauptstraße und die Gestorfer Straße – beides Landesstraßen – eine neue Fahrbahndecke bekommen.