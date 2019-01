Altenhagen I

In das Land der Mythen, Elfen und Feen wollen die Altenhägener Pfadfinder in diesem Jahr reisen. Für ihre Fahrt nach Irland benötigen die Mitglieder des Stammes Chico Mendes aber noch einige Unterstützung, sagt Amelie Mund, die auch zur Gruppe gehört: „Wir wollen dort internationale Kontakte knüpfen“, sagt sie.

Entlang der irischen Westküste wollen die Pfadfinder im Sommer mehrere Tage lang zelten und wandern. Anschließend wollen die Teilnehmer Richtung Dublin aufbrechen und dort andere Gruppen treffen, so Mund. „Hat man den Willen zu etwas, gelingt es auch, egal was einem im Wege steht“, beschrieb es Robert Baden-Powell, der Begründer der Pfadfinderbewegung treffend.

Das Problem: Dem Stamm fehlt die Ausrüstung für die Fahrt. Für die Tour benötigen die Mitglieder unter anderem neue Zelte und mobile Kochsysteme für unterwegs. Die bislang vorhandene Ausrüstung während der Wanderungen in Rücksäcken zu tragen sei zu schwer. „Letztes Jahr waren wir in Polen. Das war der Auslöser, mich darum zu kümmern, dass es in diesem Jahr nach Irland geht.“

Nachfrage für die Fahrt sei vorhanden: Etwa 20 bis 25 Mitglieder hätten sich bereits angemeldet. Kostenbeitrag: 700 Euro. „Wahrscheinlich werden wir 14 Tage lang unterwegs sein, die Planung ist aber noch nicht vollständig abgeschlossen“, sagt Mund.

Unterstützung haben sich die Altenhägener von der Volksbank geholt, die das Projekt ebenfalls unterstützt. Auf der Internetseite bitten die Pfadfinder nun um Spenden – fünf sind bislang eingegangen. 510 Euro von den erhofften 2200 Euro sind bereits zusammengekommen. Noch bis Mitte März läuft die Spendenaktion der Gruppe.

Die Finanzierung stelle die Pfadfinder aber vor große Herausforderungen. „Unser Ziel ist, dass alle Pfadfinder unseres Stammes dieses Abenteuer erleben können.“

Mund ist selbst seit mehr als zehn Jahren aktive Pfadfinderin. „Als Gruppenkind habe ich die kleinen Lager über Pfingsten – trotz kurzer Dauer – immer sehr genossen. Umso spektakulärer erlebten wir die großen Fahrten mit fernen Zielen und anderen Pfadfindergruppen im Sommer.“

Ihr persönliches Highlight sei das Weltpfadfindertreffen 2007 in England gewesen. Jetzt organisiert sie die Sommerfahrten. „Es war immer ein großer Traum von mir, Irland mit anderen Pfadfindern zu entdecken und zu erleben.“

Nachwuchssorgen habe der Stamm nicht. „Wir haben gerade erst eine neue Kinderstufe aufgemacht.“ Dennoch konkurriere die Gruppe mit dem Angebot der Sportvereine. Neben dem Pfingstlager organisieren die Mitglieder jedes Jahr eine Weihnachtsaktion und packen Geschenke für die Altenhägener.

Von Saskia Helmbrecht