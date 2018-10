Pattensen/Springe

Das Polizeikommissariat Springe, das für Pattensen und Springe zuständig ist, warnt vor Betrug am Telefon. Unbekannte Anrufer geben sich als Beamte des Kommissariates in Springe aus und erklären zum Beispiel bestimmte Verhaltensweisen. Damit wollen sie offenbar erfahren, ob jemand Wertsachen oder Bargeld im Hause hat. Meist heißt es dann, es komme jemand, um es in Sicherheit zu bringen.

Das Kommissariat teilte am Donnerstagabend mit, dass im Laufe des Tages rund 20 Springer im Kommissariat angerufen und sich erkundigt haben, ob es den entsprechenden Beamten tatsächlich gebe – es handelte sich jedoch stets um fiktive Namen – und ob es mit den Anrufen seine Richtigkeit habe. Die Springer berichteten, auf den Displays der Telefone sei keine Telefonnummer angezeigt worden.

Die Polizei geht davon aus, dass es weitaus mehr dieser ominösen Anrufe gegeben haben könnte. Aus Pattensen ist bisher kein solcher Anruf bekannt. Das Kommissariat in der Deisterstadt ist unter der Telefonnummer (05041) 94290 zu erreichen.

Von Andreas Zimmer