Ab Mitte Juli soll an der Kreisstraße 208 der Verkehr gemessen werden – doch ob das klappt, ist bislang fraglich: Die Messgeräte der Region sind defekt. Bislang zeigt lediglich ein Geschwindigkeits-Display das Tempo an. Weitere Tempo-50-Schilder sollen Raser an den Ortseingängen von Wülfinghausen bremsen.