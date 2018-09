Springe

Am Ende der 6. Springer Wirtschaftsschau gerieten die Organisatoren ins Schwärmen: „Aus unserer Sicht war das eine der erfolgreichsten Messen“, erklärten die WIR-Vorsitzenden Wilko Struckmann und Uta Rabe sowie Stadtmanagerin Anike Molgedey unisono. Trotzdem könnte die Gewerbeschau bei ihrer nächsten Auflage ein anderes Gesicht erhalten.

„Wir lassen jetzt erst mal alles sacken. Dann werden wir uns zusammensetzen und gucken, wie es weitergeht“, so Rabe. Erfolg heiße schließlich nicht, dass alles beim Alten bleiben müsse, stellte Struckmann klar: „Vielleicht ist der Zeitpunkt gut, um ein anderes Format auszuprobieren. Wir sind modern und gehen mit der Zeit. Dann sollten wir uns auch hinterfragen.“

„Alle wollen diese Schau“

Messe-Ausrichter Detlef Fuhrmann möchte auch in zwei Jahren wieder nach Springe kommen. Der starke Besuch an beiden Tagen zeige, „dass alle diese Wirtschaftsschau wollen und dass Springe so etwas braucht“. Er wünscht sich allerdings einen neuen Schwerpunkt: „Ausbildung kombiniert mit Handwerk“. Mit seinen 65 Jahren wolle er sich zwar eigentlich zur Ruhe setzen, „ich bilde mir aber ein, dass ich weiß, wie und mit wem man so eine Veranstaltung machen muss“. Die Einzelhändlergemeinschaft WIR ließ dagegen offen, ob es in jedem Fall mit Fuhrmanns Firma weitergeht. Er ist seit zehn Jahren Messe-Chef.

„Gros der Besucher interessiert“

Von den Ausstellern gab es an den zwei Tagen viel Lob. Stand-Beschicker Alex Trepka etwa meinte in seiner Bilanz: „Es ist bedeutend mehr los, als wir erwartet hatten“. Auch andere freuten sich über „wenig Fette-Beute-Jäger“, die nur an Geschenken interessiert seien: „Das Gros der Besucher war einfach nur interessiert.“ Am Wochenende sind deutlich mehr als 10 000 Personen über den Burghof geschlendert.

„Kein Konkurrenzdenken“

Bei der offiziellen Eröffnung am Sonnabend stellte die stellvertretende Regionspräsidentin Michaela Michalowitz heraus, was die Springer Wirtschaftsschau aus ihrer Sicht so besonders macht: Firmen und Vereine stünden selbstverständlich nebeneinander, ein Konkurrenzdenken gebe es nicht.

Für den Besuch der lokalen Geschäfte und Betriebe – nicht nur an diesem einen Wochenende – warb WIR-Chef Struckmann in seiner Rede. Mehr als 40 Prozent des deutschen Online-Handels gingen auf das Konto des Internet-Riesen Amazon – die meisten Kunden würden die Produkte dort ohne weitere Beratung und Alternativen bestellen.

Das sei bequem, „trotzdem sollten wir uns fragen, ob es am Ende eher ein Segen oder eine Gefahr ist“.Lokaler Handel sei der Dreh- und Angelpunkt einer Stadt. Die Geschäfte und Betriebe sorgten für Arbeitsplätze, engagierten sich vor Ort und übernähmen Verantwortung. Struckmann:

„Wir können unser Geld nur einmal ausgeben. Und wenn es in Springe bleibt, können wir es dafür nutzen, dass unsere Heimatstadt attraktiver wird.“

Von Marita Scheffler