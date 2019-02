Bis auf drei Schulen verfügt jede in Springe mittlerweile über einen drahtlosen Internetanschluss. Bis Ende dieses Jahres soll es nun auch in den Grundschule in Völksen, Gestorf und Hinter der Burg so weit sein. Außerdem wird in weitere technische Ausstattung mithilfe des Digitalpakts investiert.