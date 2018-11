Bennigsen

Unter der Federführung des Stadtentwässerungsbetriebs wird derzeit ein Hochwasserkonzept für den Ort entwickelt. 65 000 Euro sind dafür allein im Haushalt des Eigenbetriebs eingeplant. Weitere 65 000 Euro sollen von der Stadt kommen. Ursprünglich waren lediglich jeweils 40 000 Euro eingestellt. „Ich habe das falsch eingeschätzt, das ist komplett mein Fehler“, begründete Erdmann.

Erdmann berichtete während der Sitzung des Betriebsausschusses, dass das Konzept auf den Weg gebracht worden sei. Er habe sowohl Ortsbürgermeister Jörg Niemetz als auch die Feuerwehr in Bennigsen über das Vorhaben informiert.

Ingenieure beauftragt

Ziel des Konzepts: Gefährdete Flächen und das Ausmaß möglicher Überflutungen sollen zunächst für Bennigsen untersucht werden. Dafür sollen Ingenieure beauftragt werden. „Das Konzept kann nun beauftragt werden“, sagte Erdmann im Betriebsausschuss. Generell wird in Bennigsen eine Menge für den Hochwasserschutz getan: Ein Regenrückhaltebecken wurde hinter dem neuen Feuerwehrhaus gebaut, 2020 soll dieses noch einmal erweitert werden. Am Hainhopenweg soll ein weiteres Regenrückhaltebecken entstehen, die Arbeiten sind ausgeschrieben, im März 2019 soll es losgehen. Am Oststammler soll ein weiteres Regenrückhaltebecken gebaut werden, laut Plan sollen die Arbeiten 2019 starten. Überdies wurden in Bennigsen die Kanäle in der Eichenstraße, Lärchenstraße und Ahornstraße sowie in der Sebastian-Kneipp-Straße saniert. In der Carl-Diem-Straße starten die Arbeiten laut Plan im März 2019. In dem Zeitraum sollen auch die Reparaturen der Kanäle in der Birken-, Erlen-, und Eichenstraße II beginnen.

Ob die Zeitpläne eingehalten werden können, steht auf einem anderen Blatt. Denn auch das stellte Erdmann in der Ausschusssitzung klar: Die ausführenden Unternehmen seien gut ausgelastet, weshalb das Preisniveau steige. Und: „Nicht jeder Auftrag findet einen Auftragnehmer.“ Es komme durchaus vor, dass sich auf eine Ausschreibung gar kein Unternehmen melde.

„Konzept ist notwendig“

Es bestehe kein Zweifel daran, dass das Konzept dringend notwendig ist, betonte Erdmann auch während der Sitzung des Ordnungsausschusses. „Wir werden uns ärgern, wenn wir jetzt Rohre verlegen, bei denen wir später feststellen, dass sie zu klein sind. Mit dem Geld lässt sich sinnvoller umgehen“, meinte Erdmann.

Von Ralf T. Mischer und Saskia Helmbrecht