Schwere Vorwürfe gegen das hannoversche Verkehrsunternehmen: Laut einem anonymen Brief kassieren die Arbeitnehmervertreter des Unternehmens zu hohe Gehälter. Die Üstra nimmt die Vorwürfe sehr ernst: Vorstandschef Volkhardt Klöppner hat die Angelegenheit zur Chefsache erklärt – und den Brief an die Staatsanwaltschaft weitergeleitet.