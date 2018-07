Uetze Burgdorf - Baustellen-Chaos: Autofahrer verärgert Drei Baustellen – auf der B 3 und der K 119 Ramlingen-Engensen sowie ab 23. Juli auch auf der Landesstraße 311 – erschweren den Autofahrern im Norden Burgdorfs derzeit das Leben. Fehlende Absprache?

Für Fahrzeuge, die aus Richtung Schillerslage kommen, ist derzeit keine Auffahrt auf de B 188 in Richtung Hannover möglich. Sie müssen entweder Richtung Uetze bis zur Anschlussstelle Burgdorf-Nord zurückfahren und via Otze auf die B3 in Richtung Hannover fahren. Oder mitten durch Burgdorf auf die A2, die ebenfalls Baustelle zwischen Hämelerwald und Hannover Ost ist. Quelle: Martin Lauber