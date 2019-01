Uetze Burgdorf/Uetze - Geologe erhebt schwere Vorwürfe gegen K+S Der Burgdorfer Geologe Ralf Krupp wirft der Firma K+S vor, ihm falsche Aussagen untergeschoben zu haben. Er fürchtet, das Verfahren zur Haldenabdeckung in Wathlingen könnte dadurch beeinflusst werden.

Die Wathlinger Kalihalde aus der Luft: Wenn die von K+S geplante Haldenabdeckung mit Bauschutt und Bodenaushub abgeschlossen ist, wird die Grundfläche des Kalibergs doppelt so groß sein wie auf dieser Aufnahme. Links am Horizont sind Wathlingen und am Südwestfuß der Halde die Häuser von Wathlingen-Kolonie zu sehen. Quelle: Hiller