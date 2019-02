Uetze

Eine Anzeige haben sich am Sonnabend zwei Jugendliche eingehandelt: Die beiden 19-Jährigen waren nach Aussage eines Polizeisprechers gegen 16.45 Uhr auf der Straße Langer Kamp in Uetze mit ihren Motorrädern unterwegs. Dabei ließen sie die Hinterräder wiederholt so stark durchdrehen, dass eine Rauchwolke über die Straße zog. Diese war so stark, dass andere Verkehrsteilnehmer nichts mehr sahen und damit zum Anhalten gezwungen wurden. Sie alarmierten deshalb die Polizei, die gegen beide Männer eine Anzeige wegen der Verkehrsordnungswidrigkeit schrieb.

Von Antje Bismark