Hannover

Die Ermittlungen gehen in alle Richtungen, ein Bezug zur Hooligan- und Fußballfanszene scheint nicht ausgeschlossen: Die Bundespolizei sucht nach einem Angriff auf Fahrgäste eines haltenden Zuges in Dedenhausen nach Zeugen. Am Bahnhof in dem Dorf der Gemeinde Uetze hatten am Sonnabend, 29. Oktober, rund 50 Vermummte spätabends gegen 23.30 Uhr den fahrplanmäßig haltenden Enno-Zug 83537 gestürmt und Teilnehmern einer Reisegruppe zum Teil erhebliche Verletzungen zugefügt. Laut Bundespolizei könnten bei dem Angriff möglicherweise auch Waffen oder verschiedene Gegenstände zum Einsatz gekommen sein. Die Angreifergruppe konnte jedoch vor dem Eintreffen der Polizei unerkannt entkommen.

Nach HAZ-Informationen und gleichlautenden Aussagen in sozialen Medien saßen in dem Zug Fußballfans des VfL Wolfsburg auf der Rückreise nach einem gewonnenen Bundesligaspiel bei Fortuna Düsseldorf. Für den Angriff werden dem Vernehmen nach gewaltbereite Anhänger von Borussia Dortmund verantwortlich gemacht.

Angreifer hatten Flucht schon geplant

Laut Polizei hatten die Angreifer bereits nach weniger als zehn Minuten den Zug wieder verlassen und waren in offenbar zuvor bereit gestellten Autos geflüchtet. Eine sofort eingeleitete Fahndung der Polizei sowie Kontrollen waren erfolglos. Allerdings konnten Beamten der Bundes- und Landespolizei verschiedene Gegenstände sicherstellen, die bei den Ermittlungen als Beweismittel in Betracht kommen.

Die Bundespolizei hofft nun auf Hinweise und sucht vor allem nach Fahrgästen, die die Vorfälle und weitere Auffälligkeiten beobachtet haben. Insbesondere hofft die Polizei auf Hinweise zu den Autonummern und zu der Herkunft der bereit gestellten Fluchtfahrzeuge sowie zu auffallend großen Personengruppen in umliegenden Tankstellen, Schnellrestaurants oder Geschäften am Abend des Angriffs. Möglicherweise sei auch von Zeugen das Bereitstellen möglicher Waffen und Gegenstände in Bahnhofsnähe beobachtet worden. Hinweise nimmt die Polizei unter Telefon(05 11) 30 36 50 entgegen.

Von Ingo Rodriguez