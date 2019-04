Lehrte/Sehnde/Burgdorf/Uetze

Sie brauchen über Ostern Medikamente? Diese bekommen Sie wie immer in einer Apotheke. Doch nicht alle Apotheken im Nordosten der Region Hannover haben an den Feiertagen geöffnet. Sie wechseln sich mit den Notdiensten ab. Welche Apotheke in Lehrte, Sehnde, Burgdorf und Uetze wann Notdienst hat und wo Sie Medikamente bekommen, lesen Sie hier:

Gründonnerstag , 18. April

Sehnde: Orion-Apotheke, Peiner Straße 31, Telefon (05138) 615516

Karfreitag , 19. April

Lehrte: Engel-Apotheke, Iltener Straße 46, Telefon (05132) 82730 (nur 10 Uhr bis 13 Uhr)

Uetze: Mühlen-Apotheke, Windmühlenstraße 3, Telefon (05147) 275

Karsonnabend, 20. April

Lehrte: Engel-Apotheke, Iltener Straße 46, Telefon (05132) 82730

Uetze: Apotheca im Gesundheitszentrum, Burgdorfer Straße 25, Telefon (05173) 6258

Ostersonntag , 21. April

Burgdorf: Oliven-Apotheke, Ramlinger Straße 66, Ehlershausen, Telefon (05085) 215

Sehnde: Eichen-Apotheke, Mittelstraße 33, Telefon (05138) 626206

Ostermontag , 22. April

Lehrte: Hof-Apotheke, Bauernstraße 36, Immensen, Telefon (05175) 1455

Hinweis: Die Apotheken sind während der Notdienste ab 9 Uhr des jeweils angegebenen Tags bis 9 Uhr am Folgetag für Kunden erreichbar. Wer den Notdienst in Anspruch nimmt, muss eine Gebühr in Höhe von 2,50 Euro zahlen.

Von Konstantin Klenke