Uetze

Einen Schaden von etwa 500 Euro hat am Dienstag ein unbekannter Autofahrer verursacht, der mit seinem Wagen zwischen 9.15 und 13.20 Uhr ein anderes Fahrzeug an der Straße Wittgen-Legden in Hänigsen beim Vorbeifahren touchiert hat. Dabei beschädigte er das parkende Auto an der linken hinteren Stoßfängerecke. Anschließend setzte er seine Fahrt fort, ohne sich um den Schaden zu kümmern. Die Ermittler gehen nach Aussage eines Polizeisprechers davon aus, dass der Verursacher mit einem weißen gewerblichen Auslieferungsfahrzeug unterwegs war. Sie konnten entsprechenden Lackpartikel sichern.

Bereits am Freitag hatte ein Autofahrer zwischen 11 und 12 Uhr auf dem Parkplatz eines Supermarkts an Schapers Kamp einen dort parkenden Wagen beschädigt. Er prallte vermutlich beim Ein- oder Ausparken gegen das andere Fahrzeug, dessen Halter entdeckte den Schaden auf der Beifahrerseite erst Stunden später bei sich zu Hause. Anschließend erstattete er Anzeige. Hinweise auf den Unfallfahrer liegen der Polizei nicht vor, auch die Höhe des Schadens steht derzeit noch nicht fest.

In beiden Fällen leiteten die Ermittler ein Strafverfahren wegen unerlaubten Entfernens vom Unfallort ein. Sie hoffen auf Zeugen, die Hinweise zu den beiden Fahrern oder Autos geben können. Sie können sich unter Telefon (05173) 6267 melden.

Von Antje Bismark