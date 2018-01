Unbekannter schlägt Männer krankenhausreif

Uetze. Eskaliert ist in der Nacht zu Sonntag der Streit zwischen Fußball-Fans, die zuvor ein Hallenturnier des SV Uetze 08 besucht hatten. Dabei erlitten zwei Männer schwere Verletzungen. Der Verein hatte nach Aussage von Kim Grundsted, stellvertretender Vorsitzender, am Nachmittag den traditionellen Wettstreit von neun Teams organisiert, darunter mit Sportlern aus Bröckel – sie gewannen am Ende das Turnier.

Im Anschluss saßen die Zuschauer und Spieler noch zusammen, wie Grundstedt sagte. Gegen Mitternacht hätten die Gastgeber begonnen, die Sporthalle an der Marktstraße aufzuräumen. Dabei mussten sie immer wieder Besucher ansprechen und nach draußen schicken, die deutlich alkoholisiert waren und andere anpöbelten. Offenbar vor der Tür gerieten zwei Männer mit einem Unbekannten dann in eine handfeste Auseinandersetzung.

Dieser verpasste einem 21-Jährigen einen Schlag ins Gesicht, wie ein Polizeisprecher mitteilte. Der war so heftig, dass das Opfer mehrere Schneidezähne einbüßte. Anschließend schlug der Unbekannte einem 28-Jährigen mit der Faust ins Gesicht, er erlitt nach ersten Untersuchungen eine Nasenbein- und eine Mittelgesichtsfraktur sowie ein Schädel-Hirn-Trauma. Beide Männer waren nicht vernehmungsfähig und mussten von einem Rettungswagen in die Medizinische Hochschule gebracht werden.

Der Täter konnte nach Polizeiangaben unerkannt flüchten, er hat sich bei den Angriffen möglicherweise selbst am Knöchel der rechten Hand verletzt. Der Mann soll etwa 1,87 Meter groß und schlank mit kräftigem Oberkörper sein. Er war bekleidet mit einer Jeans und einem roten T-Shirt. Seine dunklen Haare trug er kurz geschnitten.

Die Polizei ermittelt wegen Körperverletzung, die Beamten hoffen auf Zeugen, die Hinweise zu dem Täter geben können. Sie sollten sich unter Telefon (05136) 88614115 bei der Polizei Burgdorf melden.

Von Antje Bismark