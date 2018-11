Biobauer will Bullen auf Heidhof halten

Uetze Uetze - Biobauer will Bullen auf Heidhof halten Der Biolandwirt Hendrik Stolze aus Schwüblingsen hat die Ställe des Heidhofs gepachtet. Er will dort Bullen und Legehennen halten.

Heidhof-Bewohner Stefan Kröger und Stolzes Mitarbeiter Laszlo Timar streichen in dem Stall, in dem in Kürze junge Bullen untergebracht werden, ein Gitter. Quelle: Friedrich-Wilhelm Schiller