Alexander Kage will Käfigkämpfer werden

Uetze Uetze - Alexander Kage will Käfigkämpfer werden Das ist wohl einmalig in Deutschland: Der 18-jährige Obershagener Alexander Kage will im Sommer nach nur einem halben Jahr Vorbereitungszeit seinen ersten Auftritt als Käfigkämpfer bestreiten.

Alexander Kage macht hin und wieder an einem Fitnessgerät Krafttraining. Hauptsächlich bereitet er sich aber in einem Kampfsportstudio in Hannover auf seinen ersten Käfigkampf vor. Quelle: Friedrich-Wilhelm Schiller