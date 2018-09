Uetze Uetze - Schlägerei-Prozess endet mit Freispruch Eine Schlägerei vor dem Farmer’s Inn in Uetze mit zwei Verletzten bleibt ungesühnt. Denn die 16 Zeugen, die das Amtsgericht geladen hatte, konnten den Angeklagten nicht als Täter identifizieren.

Am Amtsgericht in Burgdorf ist der in Uetze wohnende Angeklagte freigesprochen worden. Quelle: Archiv