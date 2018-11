Uetze

Unter Drogeneinfluss hat ein 19-Jähriger am Mittwoch sein Auto durch Uetze gesteuert – an der Burgdorfer Straße geriet der junge Mann mit seinem Wagen dann gegen 23 Uhr in eine Polizeikontrolle. Dabei stellten die Beamten fest, dass der 19-Jährige zuvor Drogen konsumiert hatte. Dies bestätigte ein Schnelltest an der Kontrollstelle, der auf Cannabis hinwies. Daraufhin gab der Uetzer zu, dass er wenige Tage zuvor einen Joint geraucht hatte.

Deshalb untersagten die Polizisten dem Autofahrer die Weiterfahrt. Außerdem ließen sie ihm in der Burgdorfer Polizeidienststelle eine Blutprobe abnehmen, um feststellen zu können, wie stark die Drogen die Fahrweise beeinflusst hatte. Den 19-Jährigen erwarten nun eine Strafanzeige wegen des Verstoßes gegen das Betäubungsmittelgesetz und eine Vekehrsordnungswidrigkeitsanzeige wegen der Drogenfahrt.

Von Antje Bismark