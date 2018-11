Uetze

Leichte Verletzungen hat am Mittwoch ein 35-Jähriger erlitten: Der Mann war gegen 19.40 Uhr auf der Kreisstraße 130 zwischen Altmerdingsen und Krätze unterwegs, als er nach Aussage eines Polizeisprechers in einer scharfen Linkskurve die Kontrolle über seinen Skoda verlor. Dabei kam er von der Fahrbahn ab und kippte mit dem Fahrzeug in einen angrenzenden Graben. Dabei verletzte sich der Fahrer so, dass ein Rettungswagen ihn für weitere Untersuchungen in die Medizinische Hochschule Hannover bringen musste.

Ein Abschleppwagen zog den beschädigten Skoda aus dem Graben und räumte die Unfallstelle. Unklar ist nach Polizeiangaben, wie hoch der Schaden an dem Fahrzeug ist.

Weitere Polizeimeldungen aus der Gemeinde Uetze lesen Sie im Polizeiticker.

Von Antje Bismark