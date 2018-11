Uetze

Eine Autofahrerin hat am Donnerstagvormittag in der Kirchstraße einen Unfall mit relativ hohem Schaden verursacht. Die laut Polizei ältere Verkehrsteilnehmerin war mit ihrem VW Kombi gegen 11.30 Uhr auf der als Einbahnstraße ausgeschilderten Kirchstraße in der falschen Fahrtrichtung unterwegs. Als ihr ein Fahrzeug entgegenkam, wollte sie nach rechts ausweichen und fuhr gegen einen dort geparkten BMW. Der Aufprall war so stark, dass beide Personenwagen nach dem Unfall abgeschleppt werden mussten. Den Schaden an den Fahrzeugen schätzt die Polizei auf 6000 Euro. Die Fahrerin blieb unverletzt.

Von dt